Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Ещё один памятник в честь священномученика Николая и мученицы Варвары появится в Воткинске

15:00, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ещё один памятник в честь священномученика Николая и мученицы Варвары появится в Воткинске
15:00, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#памятник\n#святые
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
25
0

Его установят в сквере рядом с Благовещенским собором.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске установят памятник местным святым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Фигуры священномученика Николая и мученицы Варвары появятся в сквере рядом с Благовещенским собором. В настоящий момент на объекте проводятся работы по устройству бетонного основания под фундамент. 

Отмечается, что протоиерей Николай Чернышев с 1914 года был благочинным Воткинской и Галевской волостей. Во время Ижевско-Воткинского рабочего восстания в 1918 году он напутствовал умирающих и вдохновлял верующих. В это же время его дочь Варвара помогала раненым. Когда восстание было подавлено, священника арестовали. 

2 января 1919 года отца и дочь расстреляли на берегу Воткинского пруда. Напомним, что в 2022 году на месте их гибели установили памятный камень.  

15:00, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#памятник\n#святые