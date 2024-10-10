Ещё один памятник в честь священномученика Николая и мученицы Варвары появится в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске установят памятник местным святым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фигуры священномученика Николая и мученицы Варвары появятся в сквере рядом с Благовещенским собором. В настоящий момент на объекте проводятся работы по устройству бетонного основания под фундамент.

Отмечается, что протоиерей Николай Чернышев с 1914 года был благочинным Воткинской и Галевской волостей. Во время Ижевско-Воткинского рабочего восстания в 1918 году он напутствовал умирающих и вдохновлял верующих. В это же время его дочь Варвара помогала раненым. Когда восстание было подавлено, священника арестовали.

2 января 1919 года отца и дочь расстреляли на берегу Воткинского пруда. Напомним, что в 2022 году на месте их гибели установили памятный камень.