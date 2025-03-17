Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по инициативе азербайджанской диаспоры появится памятник-бюст Народному артисту СССР Муслиму Магомаеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С предложением выступил Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг». Организация возьмет все расходы на себя.

Памятник установят на площадке азербайджанской диаспоры в «Саду дружбы народов» в парке Космонавтов.

«Бюст музыканта разместится на постаменте высотой 1,5 метра, площадку рядом с памятником выложат брусчаткой, разобьют клумбы», – говорится в сообщении.