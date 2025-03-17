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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске появится памятник Народному артисту СССР Муслиму Магомаеву

14:08, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске появится памятник Народному артисту СССР Муслиму Магомаеву
14:08, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятник\n#парк Космонавтов
Источник фото: wikimedia.org (общественное достояние)
108
0

Его установят в парке Космонавтов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по инициативе азербайджанской диаспоры появится памятник-бюст Народному артисту СССР Муслиму Магомаеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С предложением выступил Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг». Организация возьмет все расходы на себя. 

Памятник установят на площадке азербайджанской диаспоры в «Саду дружбы народов» в парке Космонавтов.

«Бюст музыканта разместится на постаменте высотой 1,5 метра, площадку рядом с памятником выложат брусчаткой, разобьют клумбы», – говорится в сообщении.

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14:08, 17 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятник\n#парк Космонавтов