Воткинск. Удмуртия. В Студии военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны России завершается работа над памятником воткинским святым – Николаю и Варваре Чернышевым. Об этом в соцсетях сообщает АО «Воткинский завод».

Напомним, его планируют установить в сквере у Благовещенского собора, в котором Николай Чернышев служил до своей гибели. Осенью 2024 года здесь возвели и законсервировали основание памятника. В течение всех прошедших месяцев продолжалось создание фигур святых. Работу ведёт скульптор Алексей Игнатов, архитекторы Алексей Темников и Елена Забродина.

На сегодня изготовление вступило в финальную стадию: проводится доработка отлитых фигур. Планируется, что 20 апреля памятник автомобильным транспортом будет отправлен в Воткинск. Монтаж займёт около двух дней. Открытие намечено на 27 апреля (0+).