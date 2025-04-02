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Памятник воткинским святым Чернышевым обрёл форму

09:30, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Памятник воткинским святым Чернышевым обрёл форму
09:30, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Воткинск\n#городская среда\n#памятник\n#святые
Источник фото: АО «Воткинский завод»
63
0

Сейчас идёт доработка отлитых фигур.

Воткинск. Удмуртия. В Студии военных художников имени М. Б. Грекова Министерства обороны России завершается работа над памятником воткинским святым – Николаю и Варваре Чернышевым. Об этом в соцсетях сообщает АО «Воткинский завод».

Напомним, его планируют установить в сквере у Благовещенского собора, в котором Николай Чернышев служил до своей гибели. Осенью 2024 года здесь возвели и законсервировали основание памятника. В течение всех прошедших месяцев продолжалось создание фигур святых. Работу ведёт скульптор Алексей Игнатов, архитекторы Алексей Темников и Елена Забродина. 

На сегодня изготовление вступило в финальную стадию: проводится доработка отлитых фигур. Планируется, что 20 апреля памятник автомобильным транспортом будет отправлен в Воткинск. Монтаж займёт около двух дней. Открытие намечено на 27 апреля (0+). 

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09:30, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
63
0
#Воткинск\n#городская среда\n#памятник\n#святые