В Александровском саду Глазова появились бюсты императоров Александра I и Александра III

Глазов. Удмуртия. В Александровском саду в Глазове установили бюсты двух российских императоров. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

7 октября в общественном пространстве установили памятники Александра I и Александра III.

Отмечается, что в этот день в 1824 году Александр I побывал проездом в Глазове, когда ехал из Ижевского завода в Вятку. А по данным архивов, именно с позволения Александра III в городе построили Александровскую часовню в память о его убитом отце — Александре II Освободителе.