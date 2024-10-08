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В Александровском саду Глазова появились бюсты императоров Александра I и Александра III

11:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Александровском саду Глазова появились бюсты императоров Александра I и Александра III
11:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#памятник\n#история
Фото: vk.com/konovaloovsn
33
0

Один из них побывал в городе, а второй указал построить часовню.

Глазов. Удмуртия. В Александровском саду в Глазове установили бюсты двух российских императоров. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов. 

7 октября в общественном пространстве установили памятники Александра I и Александра III. 

Отмечается, что в этот день в 1824 году Александр I побывал проездом в Глазове, когда ехал из Ижевского завода в Вятку. А по данным архивов, именно с позволения Александра III в городе построили Александровскую часовню в память о его убитом отце — Александре II Освободителе. 

11:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#памятник\n#история