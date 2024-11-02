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На территории автотранспортного цеха Воткинского завода появился свой памятник

16:56, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
На территории автотранспортного цеха Воткинского завода появился свой памятник
16:56, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
27
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#памятник\n#Урал
Источник фото: АО «Воткинский завод»
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0

Ранее этот «памятник» участвовал в параде Победы.

Воткинск. Удмуртия. На территории автотранспортного цеха Воткинского завода появился тематический памятник – автомобиль «Урал». Об этом сообщается на официальной странице завода «ВКонтакте».

Полноприводный «Урал» 35 лет использовался для перевозок внутри завода. Машина покидала территорию только для участия в параде Победы.

Памятник разместили на постаменте, на котором ранее располагалось оборудование для нагрева воды. Его основание покрасили, из песка и бетона соорудили пандус и застелили маскировочной сетью. На саму машину прикрепили баннер с надписью «Автотранспортный цех».

16:56, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
27
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#памятник\n#Урал