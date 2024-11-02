На территории автотранспортного цеха Воткинского завода появился свой памятник

Воткинск. Удмуртия. На территории автотранспортного цеха Воткинского завода появился тематический памятник – автомобиль «Урал». Об этом сообщается на официальной странице завода «ВКонтакте».

Полноприводный «Урал» 35 лет использовался для перевозок внутри завода. Машина покидала территорию только для участия в параде Победы.

Памятник разместили на постаменте, на котором ранее располагалось оборудование для нагрева воды. Его основание покрасили, из песка и бетона соорудили пандус и застелили маскировочной сетью. На саму машину прикрепили баннер с надписью «Автотранспортный цех».