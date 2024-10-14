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Глава Ижевска: скульптура неизвестного солдата у Вечного огня приобрела первоначальный вид

15:45, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Ижевска: скульптура неизвестного солдата у Вечного огня приобрела первоначальный вид
15:45, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#памятник
Фото: Гузалия Садикова
77
0

Теперь памятник имеет чёрный цвет. 

Ижевск. Удмуртия. В ходе ремонта Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске свой первоначальный вид приобрела скульптура неизвестного солдата у Вечного огня. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков. 

Монумент был открыт 6 ноября 1967 года. Скульптуру неизвестного солдата отлили из чугуна на заводе «Буммаш». Прототипом для воина с флагом в руках стал уроженец Малопургинского района, студент Пединститута Семён Николаевич Филимонов. Изначально памятник был чёрного цвета, но в дальнейшем его начали красить в серый цвет. 

Напомним, в Сквере Победы продолжается благоустройство, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

 

15:45, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#памятник