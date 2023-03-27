На капремонт двух перекрестков и установку светофоров в Ижевске выделили 27 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выделили средства на реализацию Плана по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности и ликвидации мест концентрации ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На 27 млн рублей планируют капитально отремонтировать перекресток улиц Сабурова, Петрова, Барышникова и установить там светофор.

Также будет выполнен капремонт на пересечении улиц Сабурова и Союзной. Здесь подрядчик обустроит дополнительную полосу движения и перенесет светофоры.

Помимо этого в городе установят светофор на перекрестке улиц Автозаводской и Сабурова.

Еще на 5 млн рублей на улице 10 лет Октября в районе жилого комплекса «Ежевика» установят светофор вызывного действия и оборудуют две посадочные площадки на остановках.