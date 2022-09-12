К отоплению подключили 84% детских садов Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в столице Удмуртии теплом уже обеспечили 84% детских садов и 75% школ.

Также он отметил, что на сегодняшний день это хороший показатель, а остальные учреждения будут обеспечены теплом до 14 сентября. Иногда при подаче теплоносителя могут происходить порывы, но коммунальные службы оперативно их устраняют.

Напомним, что подключать отопление в социальных объектах города начали с 7 сентября.

Также сейчас идут работы по подключению отопления в жилых домах. Для этого старшие по дому отправляют заявки в свои управляющие компании.