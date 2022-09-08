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В Ижевске по заявкам начали подключать жилые дома к теплу

14:40, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске по заявкам начали подключать жилые дома к теплу
14:40, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный сезон
Фото: unsplash.com
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Решение о подключении должны принять сами собственники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по заявкам от управляющих компаний начинается включение отопления в жилых домах. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Подключение домов осуществляется при наличии технической возможности и готовности коммунальных систем. Консолидированное решение всех жителей нужно передать через старшую по дому. Глава города отметил, что перед тем, как определиться, ижевчане должны иметь в виду два момента.

«На следующей неделе ожидается потепление, но прекратить подачу отопления в здания уже не будет технической возможности. С этого сезона город перешёл на оплату теплоносителя по фактически потребленному объёму, это значит, что в октябре потребители уже получат платёжки за тот объем теплоносителя, который они потребили в сентябре. Ещё раз подчеркну: пока принцип подключения многоквартирных домов – заявительный. При этом нужно понимать, что за один день включить тепло во всех домах технически невозможно», — написал Бекмеметьев.

Напомним, из-за резкого похолодания социальные объекты Ижевска начали подключать к теплу с 7 сентября. В первый день тепло было подано в 47 учреждений. Работы по включению отопления ведётся сейчас и продолжится в выходные.

Обязанность организовать подачу тепла в жилые дома возлагается на ресурсников при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток.

14:40, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный сезон