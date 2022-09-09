15 муниципалитетов Удмуртии объявили о старте отопительного сезона

Ижевск. Удмуртия. 15 городов и районов Удмуртии объявили о начале нового отопительного периода. Первыми подачу тепла в учреждения социальной сферы запустили коммунальщики Глазова, Алнашского и Воткинского районов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По графику теплоноситель начнет поступать в объекты социальной сферы, предприятия, учреждения и жилые дома. В первую очередь нагреются батареи в детских садах, школах и больницах. Напомним, согласно существующим нормативам, тепло должны начать подавать в жилые дома, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится на отметке ниже +8 градусов. Вместе с тем, жители многоквартирных домов могут принять решение на общем собрании собственников о подключении их жилья к теплоносителю раньше нормативного срока.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Минстроя Удмуртии Ришат Ибрагимов, готовность инженерной инфраструктуры республики к работе в зимний период составляет 95%. «Идем на уровне прошлого года. Более 10 тысяч объектов жилищно-коммунального комплекса уже получили акты готовности к отопительному сезону, около 9 тысяч из них – паспорта готовности. Итогом процесса станет получение паспортов готовности городами и районами Удмуртии. Срок – 15 ноября», – прокомментировал Ришат Ибрагимов.

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2022-2023 года из республиканского бюджета выделено 163,7 млн рублей. В ближайшее время на эти цели будет направлено еще 83,6 млн руб., что позволит провести дополнительные работы на сетях тепло- и водоснабжения республики.

На случай немедленного реагирования на нештатные ситуации на предприятиях ЖКХ сформировано 380 аварийных бригад. Подготовлено 599 автономных источников электроэнергии. Создан необходимый запас основного и резервного видов топлива, а также оборудования и материалов на сумму около 4 млн рублей.