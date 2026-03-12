Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь проведут перерасчёт платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас жители Глазова каждый месяц платят за отопление одинаковую сумму, которую теплоснабжающая организация выставляет на основании данных за прошлый год либо по нормативу. После окончания календарного года в домах с общедомовыми приборами учёта сравнивается объём начисленного и объём потреблённого тепла за весь год. В результате горожанам либо возвращают деньги, либо им приходится доплачивать. В таком случае жители платят за реальное количество тепла, которое получили.

В администрации города отметили, что зима 2025 года была теплее, чем в 2024 году, поэтому многим горожанам произведут возврат средств.

«Сейчас заканчивается проверка, но уже понятно, что многие глазовчане заплатили за тепло больше, чем реально его потребили в прошлом году», — заявили в Глазовском филиале АО «Росатом инфраструктурные решения».

Но также будет и ряд домов, жителям которых придётся доплатить за тепло, так как было нарушено энергосбережение дома, например, чердаки, двери и окна в подъездах были открыты, или из-за заниженного норматива, который появился в результате некорректной работы или отсутствия приборов учёта прошлой зимой.

Все корректировки по домам опубликуют в группе АО «Росатом инфраструктурные решения» в начале апреля. В этом же месяце жители Глазова получат платёжки с обновлёнными цифрами.