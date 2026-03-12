Ограничения продлятся с 09:00 до 23:00.
Ижевск. Удмуртия. Из-за устранения повреждения теплотрассы на улице Ленина в Ижевске 12 марта некоторые дома останутся без горячей воды и отопления.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс», трубопровод находится в районе санатория «Сосновый».
Повреждение обнаружили на прошлой неделе, но ремонт отложили до потепления, чтобы не причинять жителям неудобства.
Бригады заранее вырыли котлованы и завезли материалы. С 09:00 до 23:00 подачу тепла и горячей воды ограничат в ряде домов и организаций.
Под отключение попадают жилые дома по адресам:
— ул. К. Либкнехта, 60;
— Карлутская набережная, 7;
— пос. Ключевой, 35, 37, 39, 41, 55А, 61А, 61Б, 61В, 65, 73, 75, 81, 81В, 83, 83А, 83В, 85, 85Б;
— ул. Куйбышева, 1А;
— ул. Ленина, 84, 86, 88, 93, 94, 96, 98, 104А, 104Б, 106, 108, 110, 112, 114, 116;
— ул. Михайлова, 8, 9;
— проезд Орджоникидзе, 1, 4;
— ул. Орджоникидзе, 17, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 31, 31А, 33, 34, 35, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;
—Прасовский пер., 2, 4, 6;
— ул. Халтурина, 25.
А также соцобъекты:
— пос. Ключевой, 43А, 71А, 77;
— ул. Ленина, 96А, 98А, 100, 100/3, 102, 108А, 118А, 134;— ул. Орджоникидзе, 39;
— Правовский пер., 5;
— ул. Рылеева, 1А;
—ул. Халтурина, 2, 2А, 5А.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX