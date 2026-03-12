Ижевск. Удмуртия. Из-за устранения повреждения теплотрассы на улице Ленина в Ижевске 12 марта некоторые дома останутся без горячей воды и отопления.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс», трубопровод находится в районе санатория «Сосновый».

Повреждение обнаружили на прошлой неделе, но ремонт отложили до потепления, чтобы не причинять жителям неудобства.

Бригады заранее вырыли котлованы и завезли материалы. С 09:00 до 23:00 подачу тепла и горячей воды ограничат в ряде домов и организаций.

Под отключение попадают жилые дома по адресам:

— ул. К. Либкнехта, 60;

— Карлутская набережная, 7;

— пос. Ключевой, 35, 37, 39, 41, 55А, 61А, 61Б, 61В, 65, 73, 75, 81, 81В, 83, 83А, 83В, 85, 85Б;

— ул. Куйбышева, 1А;

— ул. Ленина, 84, 86, 88, 93, 94, 96, 98, 104А, 104Б, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

— ул. Михайлова, 8, 9;

— проезд Орджоникидзе, 1, 4;

— ул. Орджоникидзе, 17, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 31, 31А, 33, 34, 35, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;

—Прасовский пер., 2, 4, 6;

— ул. Халтурина, 25.

А также соцобъекты:

— пос. Ключевой, 43А, 71А, 77;

— ул. Ленина, 96А, 98А, 100, 100/3, 102, 108А, 118А, 134;— ул. Орджоникидзе, 39;

— Правовский пер., 5;

— ул. Рылеева, 1А;

—ул. Халтурина, 2, 2А, 5А.