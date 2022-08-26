Министра транспорта России Виталия Савельева познакомили с модернизацией трамваев в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Министру транспорта России показали процесс модернизации чешских трамваев «Татра» в депо №1 Ижевска. Виталий Савельев прибыл в Удмуртию в рамках рабочей поездки 26 августа.

Первый трамвай в новом кузове по уникальному проекту Т3-К-Иж был собран в столице Удмуртии в 2013 году. На тот момент вагону насчитывалось 30 лет и его необходимо было списать, однако вместо этого ижевские мастера провели рестайлинг и подарили ему новую жизнь еще на 10 лет.

Спустя 7 лет успешной работы по обновлению, предприятие ИжГЭТ выиграло тендер на модернизацию трамваев по данному проекту для города Златоуст. На сегодняшний день по Златоусту ездят уже 9 вагонов, собранных в Ижевске.

«От старого вагона остаётся только хребтовая балка. Мы собираем новый кузов, который устанавливается на ходовую тележку модели Т3 после капитального ремонта. В вагоне обновляется пассажирский салон – устанавливаются новые комфортные сидения, противоскользящее напольное покрытие, широкие двухстворчатые двери, мощная система отопления», — рассказал генеральный директор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Министр транспорта России высоко оценил модернизацию вагонов. Трамвай комфортен в том числе и для маломобильных пассажиров благодаря низкому уровню пола. Одно из технических преимуществ — он оборудован системой автономного хода, которая позволяет преодолеть до 1 км обесточенного участка.

Также Виталию Савельеву показали и так называемых «Львят» — вагоны 71-911ЕМ, которые Удмуртия получила по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Напомним, первые такие трамваи приехали в Ижевск в конце 2020 года. «Львёнок» совершил свой первый рейс с пассажирами по маршруту №10.

«Параллельно с поставкой новых трамваев, а очередную партию мы ожидаем в 2024 году, будем и дальше выпускать на линию вагоны ижевского производства», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, 26 августа министр транспорта страны принял участие в закладке камня в основу нового аэровокзального комплекса в Ижевске.