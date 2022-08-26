В Ижевске началось строительство нового здания аэропорта

Ижевск. Удмуртия. На территории аэропорта «Ижевск» прошла символическая закладка первого камня в фундамент нового аэровокзального комплекса. Вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым и гендиректором «Ижавиа» Александром Синельниковым в торжественной церемонии принял участие министр транспорта России Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что авиационный транспорт является важнейшей частью современной инфраструктуры, и президент страны Владимир Путин поставил задачу форсировать развитие инфраструктурных объектов в современных условиях.

«Без сомнения, строительство нового аэровокзального комплекса станет драйвером для многих отраслей республиканской экономики. Аэропорт — лицо города, один из символов. Особенно это важно здесь — в самобытной и колоритной Удмуртии. В 2021 году воздушная гавань установила рекорд перевозок, обслужив более полумиллиона человек. Аэропорт продолжает демонстрировать положительную динамику даже в нынешних непростых условиях и входит в 40 крупнейших аэропортов России», — отметил Виталий Савельев.

Министр также напомнил, что аэровокзал в столице Удмуртии ввели в эксплуатацию в 1974 году и его пропускная способность небольшая — 200 пассажиров в час. Современные стандарты требуют не менее 400 пассажиров.

«Реконструкция достаточно своевременная. И мы уверены, что этот уровень клиентского сервиса придётся по душе и жителям республики, и туристам, прибывающим в неё», — сказал министр.

Александр Бречалов также поблагодарил жителей Удмуртии, которые участвовали в выборе концепции будущего здания аэропорта. Более 30 тыс. голосов собрал проект-победитель.

«Для нас это очень важно, потому что это новые возможности в первую очередь для экономики. Мы видим рост турпотока, и аэропорт — ключевой элемент в этой отрасли. Мы очень постараемся с командой к марту 2024 года новый объект запустить. Всё возможно, когда есть огромное желание и поддержка людей», — сказал глава Удмуртии.

Руководитель «Ижавиа» пояснил, что в ноябре 2022 года площадку передадут генеральному подрядчику, сдать объект планируют в марте 2024 года.

«Терминал будет оснащён тремя телескопическими трапами. Площадь терминала составляет — 10 849,89 квадратных метра. Пропускная способность — 400 пассажиров в час. Ещё предстоит много работы по допуску нашего аэропорта к международным перевозкам, работа по реконструкции взлётно-посадочной полосы и перрона», — сказал Синельников.

Он пояснил, что реконструкция ВПП синхронизирована со строительством нового комплекса. На время работ обслуживание пассажиров будет продолжаться в обычном режиме.