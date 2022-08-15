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Автобусы Ижевска начали готовить к зиме

17:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Автобусы Ижевска начали готовить к зиме
17:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
573
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#подготовка\n#зима\n#обслуживание\n#ИПОПАТ
Фото: ИА «Сусанин»
573
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До наступления холодов специалисты должны проверить около 300 автобусов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске компания «ИПОПАТ» начала подготовку автобусов к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сезонное обслуживание транспорта перед зимним периодом началось в июле. Специалисты каждый день проводят комплекс мероприятий по техническому обслуживанию системы отопления, предпускового жидкостного подогревателя двигателя и пневматической системы тормозов. В случае необходимости проводится ремонт.

«Наша цель — сокращение потерь от простоя транспортных средств в ремонте и в ожидании ремонта, чтобы автобусы работали на линии от технического обслуживания до технического обслуживания», — пояснил исполнительный директор компании Руслан Гиниятов.

Главный инженер АО «ИПОПАТ» Василь Хафизуллин отметил, что для автобусов есть все нужные запчасти. Если возникнет потребность в импортных, предприятие найдет аналог отечественного производства.

Компания считает, что благодаря сезонному обслуживанию автобусов получится уменьшить количество сходов транспортных средств с маршрутов в осенне-зимний период, повысить качество обслуживания и обеспечить комфортные условия работы для водителей и кондукторов.

К началу зимы в столице Удмуртии должно быть проверено около 300 автобусов. Аналогичные работы проводятся в Глазове и Можге. В планах завершить сезонное обслуживание до 1 октября.

17:45, 15 августа, 2022
Екатерина Сентемова
573
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#подготовка\n#зима\n#обслуживание\n#ИПОПАТ