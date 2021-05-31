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Ступени в подземном переходе около УдГУ в Ижевске временно отремонтируют в этом году

11:50, 31 мая, 2021
Анна Торхова
Ступени в подземном переходе около УдГУ в Ижевске временно отремонтируют в этом году
11:50, 31 мая, 2021
Анна Торхова
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#ремонт
Фото: vk.com/onf_izhevsk
48
0

Сейчас они находятся в аварийном состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Ступени в подземном переходе вблизи Удмуртского госуниверситета в Ижевске временно отремонтируют в 2021 году. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Ранее на аварийные спуски со стороны Ледового дворца «Ижсталь» пожаловались общественники. Бетонное основание ступеней разрушилось, дополнительную опасность представляют торчащие железные окантовки, штыри и арматура.

Как уточнили в администрации, в этом же году будет сделана проектно-сметная документация на реконструкцию всей «подземки».

Напомним, ранее сообщалось, что ремонта ждут 6 подземных переходов Ижевска. Жители дома по улице Лихвинцева предложили украсить «подземку» возле УдГУ граффити.

11:50, 31 мая, 2021
Анна Торхова
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#ремонт