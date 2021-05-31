Ступени в подземном переходе около УдГУ в Ижевске временно отремонтируют в этом году

Сейчас они находятся в аварийном состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Ступени в подземном переходе вблизи Удмуртского госуниверситета в Ижевске временно отремонтируют в 2021 году. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Ранее на аварийные спуски со стороны Ледового дворца «Ижсталь» пожаловались общественники. Бетонное основание ступеней разрушилось, дополнительную опасность представляют торчащие железные окантовки, штыри и арматура.

Как уточнили в администрации, в этом же году будет сделана проектно-сметная документация на реконструкцию всей «подземки».

Напомним, ранее сообщалось, что ремонта ждут 6 подземных переходов Ижевска. Жители дома по улице Лихвинцева предложили украсить «подземку» возле УдГУ граффити.