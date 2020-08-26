Антивандальные светильники разбили в подземном переходе у УдГУ в Ижевске

Злоумышленники также оборвали кабельные магистрали.

Ижевск. Удмуртия. Антивандальные светильники разбили в подземном переходе у Удмуртского госуниверситета в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Неприятности с содержанием подземного перехода начались летом прошлого года, когда бывший арендатор, которого суд обязал освободить территорию, разобрал киоски и завалил проход крупным мусором и остатками конструкций.

После этого горожане неоднократно жаловались на состояние объекта, просили привести в порядок поручни и ступени, закрасить надписи на стенах. Однако самой большой проблемой оказалось восстановление освещения. Временные светильники разбивали хулиганы. Поэтому власти приняли решение установить антивандальные конструкции.

«За последнее время систему освещения в подземном переходе около Удмуртского госуниверситета восстанавливали четыре раза - монтировали новые светильники и прокладывали кабели питания. <…> Каждый раз новое оборудование подвергается разрушительным действиям вандалов», – отметили власти.

В начале этой недели светильники вновь разбили. Кроме того, вандалы оборвали кабельные магистрали. В настоящее время полностью отсутствует освещение в двух проходах подземки.