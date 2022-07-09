В Ижевске установили 11 дополнительных светофоров

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске введены в эксплуатацию 11 новых светофорных объектов. Сигнальные комплексы установлены на перекрестках и в зонах пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Работы проведены по предписаниям Госавтоинспекции согласно плану ликвидации очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий. При выборе участков дорог, нуждающихся в регулировке движения, учитывались также пожелания жителей. На эти цели из городского бюджета было выделено 19,6 млн рублей.

Новые автоматические светофоры установлены на следующих перекрестках:

- улицы Максима Горького и переулка Широкий;

- улиц Орджоникидзе и Карла Либкнехта;

- улиц Маяковского и Пойма.

Также регулируемым стал пешеходный переход на перекрестке улиц Удмуртская и Холмогорова напротив дома 265/1 по улице Удмуртская.

Светофоры вызывного действия установлены на пешеходных переходах:

- улица Максима Горького у монумента Дружбы народов;

- улица Максима Горького, 86;

- улица Маяковского, 44;

- улица Автозаводская, 3а;

- улица Союзная напротив дома №32 по улице Берша;

- улица Петрова напротив дома №70 по улице Татьяны Барамзиной;

- перекресток улиц Областная и Западная.