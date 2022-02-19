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Глава Ижевска: расчистка частного сектора начнется со следующей недели

15:35, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Глава Ижевска: расчистка частного сектора начнется со следующей недели
15:35, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
896
0
#Ижевск\n#город\n#благоустройство\n#снег\n#Олег Бекмеметьев\n#уборка снега
Фото: vk.com/olegbekmemetev
896
0

Также от снега освободят водопропускные трубы и канавы.

Ижевск. Удмуртия. Вывоз снега с территории индивидуальной застройки Первомайского и Ленинского районов Ижевска начнется на следующей неделе. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира в социальных сетях.

Также будет проведена расчистка водопропускных труб и водоотводных канав. Градоначальник напомнил, что такие работы проводятся ежегодно в рамках противопаводковых мероприятий: подрядчики убирают снег в местах, где возможно подтопление домов и дворовых территорий.

В то же время вывезти весь снег из частного сектора Ижевска не представляется возможным, отметил Бекмеметьев. Оплата этих работ не предусмотрена в контрактах с подрядными организациями. Кроме того, городская снегосвалка на улице Пойма загружена уже на 80%. Туда вывезли уже 793 тыс. кубометров снега при мощности 1 млн кубометров. Каждую ночь к этому объему добавляется 10-15 тыс. кубометров снега, пояснил глава муниципалитета.

Мэр добавил, что работы по уборке снега ведутся в городе постоянно. За сутки удается расширить 15-20 участков дорог.

15:35, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
896
0
#Ижевск\n#город\n#благоустройство\n#снег\n#Олег Бекмеметьев\n#уборка снега