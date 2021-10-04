В Ижевске завершили один из этапов «Большого ремонта»

За 3 года новые окна установили в 81 школе и детских садах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках программы «Большого ремонта» заменили окна в запланированных учреждениях образования. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

В 81 школе и детских садах за 3 года установили более 6,5 тыс. новых окон взамен аварийных. Новые конструкции помогут избежать теплопотерь в помещениях, где занимаются дети.

В рамках «Большого ремонта» получилось закрыть основные проблемные моменты, но потребность в обновлении оконных блоков не теряет своей актуальности. Кроме участия в этой программе есть и другие возможности для решения этого вопроса:

- в рамках подготовки к новому учебному году из городского бюджета ежегодно выделяются деньги на замену окон. За 2 года за 45 млн рублей провели работы в 58 школах, 103 детских садах, трех учреждениях допобразования в Ижевске;

- также за 2 года по реестру наказов избирателей депутаты Городской думы на эти цели направили 10,5 млн рублей. В настоящее время реестр наказов на 2022 год уже формируется;

- участие в «Инициативном бюджетировании». В двух конкурсах поучаствовали 3 детских сада, которые привлекли на замену окон 3,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе в 2022 году принимают и сейчас.