Ижевск закупит 15 единиц снегоуборочной техники к зиме

На сегодняшний день выйти на борьбу с ненастьем готовы выйти 59 машин.

Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска начали готовиться к снегопадам. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев у себя на странице «ВКонтакте», к зиме будет закуплено 15 единиц снегоуборочной техники.

Ижевск приобретёт 9 тракторов, 2 фронтальных погрузчика, 2 комбинированные дорожные машины, 2 единицы вспомогательной техники. В начале осени город закупил противогололёдных материалов, которых хватит до весны.

Коммунальщики уже приступили к переоборудованию техники. Сегодня 59 единиц готовы выйти на расчистку дорог от первого снега.