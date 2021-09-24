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Ижевск закупит 15 единиц снегоуборочной техники к зиме

14:30, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
Ижевск закупит 15 единиц снегоуборочной техники к зиме
14:30, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#уборка снега
Фото: ИА «СУСАНИН»
17
0

На сегодняшний день выйти на борьбу с ненастьем готовы выйти 59 машин.

Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска начали готовиться к снегопадам. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев у себя на странице «ВКонтакте», к зиме будет закуплено 15 единиц снегоуборочной техники. 

Ижевск приобретёт 9 тракторов, 2 фронтальных погрузчика, 2 комбинированные дорожные машины, 2 единицы вспомогательной техники. В начале осени город закупил противогололёдных материалов, которых хватит до весны.

Коммунальщики уже приступили к переоборудованию техники. Сегодня 59 единиц готовы выйти на расчистку дорог от первого снега.

 
14:30, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#уборка снега
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