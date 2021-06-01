Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

Жители Ижевска проголосовали за реконструкцию эспланады на Центральной площади

10:20, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
Жители Ижевска проголосовали за реконструкцию эспланады на Центральной площади
10:20, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
421
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство\n#проекты\n#голосование\n#городская среда
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
421
0

В Удмуртии 65 тысяч человек участвовали в голосовании за благоустройство парков и скверов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги рейтингового голосования в рамках проекта «Жилье и городская среда». Свое мнение по поводу благоустройства парков и скверов в городах и районных центрах высказали около 65 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, всероссийское голосование за территории, которые будут облагораживать в 2022 году, проходило с 26 апреля по 30 мая. В Удмуртии общественные пространства выбирали в Ижевске, Воткинске, Глазове, Игре, Можге, Сарапуле и Уве.

В столице республики наибольшее количество голосов было отдано за проект обустройства эспланады на Центральной площади. За ее реконструкцию высказались 18,3 тыс. ижевчан. На втором месте - парк Тишино, замкнула тройку лидеров Березовая роща. За эти два объекта проголосовали соответственно 8,5 и 7,8 тыс. граждан.

По два дизайн-проекта было предложено к голосованию в Глазове и Воткинске. Жители северной столицы Удмуртии остановили свой выбор на благоустройстве бульвара Карла Маркса. В Воткинске большинство голосов было отдано за создание сквера в районе железнодорожного вокзала.

В Сарапуле рассматривали проект наполнения парка имени Пушкина. В итоге, по мнению жителей, там должна появиться детская игровая зона.

А вот мнение можгинцев относительно новых зон отдыха разделилось почти поровну.  1823 жителя проголосовали за благоустройство детского парка, программа реконструкции набережной можгинского пруда набрала примерно на 200 голосов меньше.

В Игре победителями стали авторы проекта «Наследие» по благоустройству территории перед кафе «Рябинушка». Жители Увы отдали свои голоса в пользу парка деревянных скульптур.

Всего в России в голосовании участвовали 9,7 млн граждан.

10:20, 01 июня, 2021
Андрей Поносов
421
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство\n#проекты\n#голосование\n#городская среда