Жители Ижевска проголосовали за реконструкцию эспланады на Центральной площади

В Удмуртии 65 тысяч человек участвовали в голосовании за благоустройство парков и скверов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги рейтингового голосования в рамках проекта «Жилье и городская среда». Свое мнение по поводу благоустройства парков и скверов в городах и районных центрах высказали около 65 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, всероссийское голосование за территории, которые будут облагораживать в 2022 году, проходило с 26 апреля по 30 мая. В Удмуртии общественные пространства выбирали в Ижевске, Воткинске, Глазове, Игре, Можге, Сарапуле и Уве.

В столице республики наибольшее количество голосов было отдано за проект обустройства эспланады на Центральной площади. За ее реконструкцию высказались 18,3 тыс. ижевчан. На втором месте - парк Тишино, замкнула тройку лидеров Березовая роща. За эти два объекта проголосовали соответственно 8,5 и 7,8 тыс. граждан.

По два дизайн-проекта было предложено к голосованию в Глазове и Воткинске. Жители северной столицы Удмуртии остановили свой выбор на благоустройстве бульвара Карла Маркса. В Воткинске большинство голосов было отдано за создание сквера в районе железнодорожного вокзала.

В Сарапуле рассматривали проект наполнения парка имени Пушкина. В итоге, по мнению жителей, там должна появиться детская игровая зона.

А вот мнение можгинцев относительно новых зон отдыха разделилось почти поровну. 1823 жителя проголосовали за благоустройство детского парка, программа реконструкции набережной можгинского пруда набрала примерно на 200 голосов меньше.

В Игре победителями стали авторы проекта «Наследие» по благоустройству территории перед кафе «Рябинушка». Жители Увы отдали свои голоса в пользу парка деревянных скульптур.

Всего в России в голосовании участвовали 9,7 млн граждан.