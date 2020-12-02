Подземные переходы в Ижевске планируют реконструировать за счет средств инвестора

Как минимум 3 «подземки» отдадут в концессию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске реконструируют 6 подземных переходов. Об этом журналистам сообщил на пресс-завтраке глава города Олег Бекмеметьев.

Три «подземки» планируют отдать в концессию, для их ремонта уже найдены потенциальные инвесторы. «Поскольку мы не нашли на три оставшихся подземных перехода концессионера, мы их пока планируем за счет бюджетных средств», - добавил мэр.

В техническом задании на проектирование закладываются принципы доступной среды для удобства маломобильных граждан. Там, где невозможно сделать спуски, будут созданы подъемные устройства в виде лифта. «В противном случае мы просто не сдадим в эксплуатацию такой подземный переход», - пояснил Олег Бекмеметьев.

Он добавил, что строительство надземного перехода через улицу Удмуртскую обошелся бы городу в 180 млн рублей.

Напомним, в 2019 году инвестор планировал заключить соглашение на реконструкцию подземных переходов сроком на 15 лет. Под концессию могли попасть переходы около УдГУ, магазина «Электротехника в быту» и администрации Индустриального района.

Также напомним, что подземный переход вблизи Удмуртского госуниверситета не раз подвергался нападкам вандалов.