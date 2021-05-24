Дизайнер Андрей Першин вновь вдохнул жизнь в настенные панно Ижевска

На видео «ожило» сразу несколько объектов советского урбанистического искусства.

Ижевск. Удмуртия. Дизайнер Андрей Першин «оживил» советские панно на ижевских зданиях. Видео с результатами своего труда автор опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мое первое видео привлекло внимание многих людей к социалистическому наследию, сохранившемуся на стенах многих городов России и зарубежья. Я сделал продолжение, чтобы этот интерес не угасал», — написал Першин.

В видео попало 17 представителей урбанистического искусства, большинство из которых расположены на жилых домах.

Напомним, впервые дизайнер «оживил» в Ижевске панно на здании школы №48 со знаменитой надписью «Наш паровоз вперёд лети». Изображение выполнено в 1980-е годы в технике «сграффито» и прославляет достижения советского государства.