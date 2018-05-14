В Ижевске «ожили» герои панно на стене одной из школ

Изображение прославляет советские «стройки века».

Ижевск. Удмуртия. Дизайнер из Ижевска Андрей Першин «оживил» героев панно на стене школы №48. Анимированный ролик он выложил на своей странице ВКонтакте.

Здание школы № 48 Ижевска расположено на перекрёстке улиц Коммунаров и Карла Либкнехта. Панно на стене школы выполнено в 1980-е годы; его авторы Георгий Репин, Семён Кузьмин и Борис Постников. Выполнено панно в технике «сграффито». На стену нанесли слой кирпичного цвета, затем светло-зелёную краску и в конце - белую. Затем художники прорезали рисунок, сочетая эти три цвета. Панно прославляет советские «стройки века» - КамАЗ, БАМ, ГЭС.

Андрей Першин выложил видео, назвав ролик «Неутомимое движение советской науки».