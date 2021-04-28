В Ижевске общественники предложили вернуть комендантов в маневренный фонд

Некоторые жильцы крайне небрежно относятся к временному имуществу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске от общественников поступило предложение о возвращении комендантов в маневренный жилой фонд. Об этом сообщает пресс-служба города.

На встрече главы Ижевска Олега Бекмеметьева и руководителя регионального исполкома ОНФ Андрея Цаплина основной темой разговора стало состояние маневренного фонда.

Сейчас в столице Удмуртии есть 3 дома, предназначенных для временного проживания горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они заселены на 80%. Несмотря на постоянные ремонтные работы, условия в них нельзя назвать комфортными.

«Самое печальное, что постояльцы не берегут жилой фонд, так как считают его временным жильём. Это напрямую влияет на состояние помещений», - прокомментировал начальник Управления ЖКХ администрации Ижевска Алексей Мещанинов. Кроме того, по его словам, большинство квартирантов не платит за коммуналку, и эта обязанность ложится на город.

Андрей Цаплин предложил рассмотреть возможность возвращения комендантов в дома маневренного фонда. Они могли бы следить за уборкой в местах общего пользования и за состоянием помещений.

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что в первую очередь необходимо создать условия для безопасной жизни в таких домах. «И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Однако до идеала ещё далеко. Общая потребность на полное восстановление маневренного фонда составляет порядка 35 миллионов рублей», - сообщил градоначальник.