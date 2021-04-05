Ижевск попал в список городов с качественной городской средой

По итогам 2020 года он набрал 187 баллов, а в 2019 — 179.

Ижевск. Удмуртия. Города Удмуртии оказались в списке поселений с качественной городской средой. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Минстроем Российской Федерации.

Так, по итогам 2020 года Ижевск поднялся в рейтинге «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате», набрав 187 баллов (у лидера топа — Грозного — 225 баллов). Он оказался выше таких городов, как Владивосток, Саранск, Оренбург и других. В 2019 году столица Удмуртии набрала 179 баллов.

Согласно тому же докладу, Глазов в рейтинге «Средние города, находящиеся в условно комфортном климате» набрал 175 баллов (у лидера — Видного — 235 баллов), в то время как в 2019 году у него было 174 балла. Северная столица Удмуртии опережает, в числе прочих, Горно-Алтайск и Чайковский.

Воткинск в 2020 году набрал 172 балла (лидер рейтинга — Видное — 235 баллов), в 2019 году — 164. Сейчас он опережает, например, Гусь-Хрустальный и Кунгур.

Сарапул заполучил 170 баллов (лидер рейтинга тот же), в 2019 году — 167 баллов. Южная столица Удмуртии оказалась лучше Лысьвы, Биробиджана, Будённовска и других.

Можга в рейтинге «Малые города, находящиеся в условно комфортном климате» набрала 177 баллов, тогда как годом ранее — 166. Западный город Удмуртии опередил Красноуфимск, Темрюк, Бирск и другие.

Последний город Удмуртии, Камбарка, набрала 167 баллов, в 2019 году — 166. Она оказалась лучше Касли, Усть-Катава, Медногорска и других.