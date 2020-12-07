«Заречный» сквер появится в Ленинском районе Ижевска в 2021 году

На его благоустройство выделили 20 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Работы по благоустройству сквера «Заречный» в Ленинском районе Ижевска начнутся в 2021 году. Общественное пространство появится по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сквер раскинется на участке в 1,64 га возле Успенской церкви в районе улицы Телегина. Тут планируют сделать транзитные и беговые дорожки, разделить территорию на зоны — для организации мероприятий со сценой, занятий спортом, тихого отдыха и детского досуга.

Пешеходные дорожки и зоны мероприятий выложат тротуарной плиткой трёх цветов, бордюры занизят для удобства передвижения для маломобильных горожан. Также будет установлено 57 фонарей освещения, 30 скамеек и столько же урн.

В сквере планируется высадить яблони и декоративные кустарники.

Новое общественное пространство, и, в частности, его декоративная конструкция «Красная лента», будет символизирует связь истории города, храма и завода. Успенская церковь — единственный ижевский храм, который никогда не закрывал свои двери.

В годы Великой Отечественной войны священник церкви Владимир Стефанов направил Иосифу Сталину письмо, в котором сообщил, что внёс в кассу Госбанка 273 тыс. рублей и просил направить их на постройку двух боевых самолётов. В ответ он получил от верховного главнокомандующего телеграмму с благодарностью.

Напомним, что сквер «Заречный» занял 7 место в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств, набрав 26 597 голосов горожан.

На сегодняшний день определён подрядчик первой очереди благоустройства — компания «Кровельные системы. Стоимость работ составит около 20 млн рублей.