Идеей для благоустройства центра Яра станет творчество поэта Флора Васильева

Сбор обратной связи от жителей продлится до 26 ноября.





Яр. Удмуртия. Жителям посёлка Яр презентовали предварительную концепцию благоустройства центра. Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртской Республики.

В феврале 2020 года прошёл опрос среди местных жителей о том, как они используют территорию, прилегающую к перекрёстку улиц Советской и Флора Васильева, и как они видят её дальнейшее развитие.

Этот участок посёлка фактически является центром местной жизни. Рядом имеются магазины, кафе, обновлённый «Сквер Победы», автостанция. Здесь часто проводятся праздники.

Взяв за основу собранные данные, архитекторы предложили сделать упор на творчество удмуртского поэта Флора Васильева, родившегося в Ярском районе. Проект включает в себя создание многофункционального пространства с озеленением, освещением и инфраструктурой для организации мероприятий. Здесь может появиться скейт-парк, детская площадка и зоны отдыха.

В центре площади планируется разместить арт-объект, состоящий из двух букв — «Яр».

Увидеть концепцию можно на сайте. Сбор отзывов от жителей продолжится до 26 ноября включительно. Комментарии будут учитываться при создании итоговой концепции.