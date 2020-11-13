Окрашенная вода абсолютно безопасна для здоровья человека.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские теплосети вновь проверят с помощью зеленого красителя. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Диагностика стартует в понедельник, 16 ноября. В теплосети от ТЭЦ-2 запустят краситель флуоресцеин.

«ТЭЦ-2 обеспечивает теплом весь Устиновский район, частично – Индустриальный, Первомайский и Октябрьский районы Ижевска. Окрашенный теплоноситель будет циркулировать в трубопроводах этих территорий в течение нескольких недель, помогая специалистам выявлять дефекты и нарушения в работе тепловой инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

Жителям объяснили: флуоресцеин добавляется только в сети теплоснабжения. Если зеленая вода пойдет из крана, нужно сообщать в свою управляющую компанию или ТСЖ или по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона: 998-072).

Стоит отметить, окрашенная вода абсолютно безопасна для здоровья человека.

Напомним, герметичность теплосетей от ТЭЦ-1 проверяли с помощью красителя в октябре.