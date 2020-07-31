В Ижевске на улице Клубной после жалоб жителей закрыли буфет

Ночью в заведении продавали алкоголь.

Ижевск. Удмуртия. Буфет «Клубная точка» закрыли в Ижевске после жалоб жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В заведении круглосуточно торговали алкоголем. Жильцов дома №40 на улице Клубной не устраивал шум, который доносился до окон.

Помимо этого, в помещении были выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения, а также нарушения в сфере пожарной безопасности.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), а также статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Владельцу по представлению прокурора предстоит устранить нарушения.

Напомним, прокуратура в Устиновском районе проверит законность открытия питейного заведения у школы шашек. Отметим, с 1 августа в республике запрещается работа «наливаек».