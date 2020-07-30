Такие меры направлены на борьбу с «квазиобщепитом».

Ижевск. Удмуртия. Республиканский закон о «наливайках» вступит в силу в Удмуртии с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики.

Теперь небольшие заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах, встроенных и пристроенных к ним помещениях, не смогут продавать алкоголь. Исключение составят рестораны и кафе, площадь зала для посетителей в которых более 50 «квадратов».

Такие меры направлены на борьбу с «квазиобщепитом. На такие заведения поступает очень много жалоб. В 2019 году количество обращений жителей выросло в 2,5 раза. Только в Ижевске под действие запрета попадают около 120 «наливаек».

Закон был принят Государственным Советом 23 июня 2020 года. За нарушение КоАП РФ предусматривает штрафы для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей штрафа. Также возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.