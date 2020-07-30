Прокуратура проверит законность открытия пивной рядом со школой шашек в Ижевске

Сейчас в питейном заведении идет ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Устиновского района Ижевска проверит законность открытия пивной рядом с детским учреждением. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».



«Наливайку» планируют открыть в том же здании, где находится школа шашек имени Алексея Чижова. Там уже появилась соответствующая вывеска. В самих помещениях будущего питейного заведения идет ремонт.



Родители, чьи дети занимаются в этой школе, считают, что такое соседство не безопасно для маленьких учащихся. Правоохранительные органы уже заинтересовались ситуацией. Проверка может занять 30 дней.



