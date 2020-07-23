В Ижевске определились с подрядчиком для реконструкции третьей очереди Центральной площади

Работы должны завершить 30 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определились с подрядчиком, который займется реконструкцией третьей очереди Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба города.

Участок включает в себя площадку между дворцом культуры «Металлург» и киноцентром «Россия». Торги на благоустройство площади были объявлены повторно.

Вскоре на объект выйдет подрядчик ООО «Аспэк-Интерстрой». Работы он должен завершить 30 ноября.

В настоящее время территория огорожена забором. При подготовке к ремонту на улице Карла Маркса были восстановлены 170 кв.м. водопровода.