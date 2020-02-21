Асфальтобетонный завод в Ижевске возобновил свою работу

Еженочно в городе закрывают около 100 квадратных метров выбоин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновил работу асфальтобетонный завод. В ночь с 18 на 19 февраля здесь начали варить новое сырьё для устранения выбоин на дорогах города.

«Самое главное, что мы в таких погодных условиях запустили этот завод. В этом году мы начали работу в ранние сроки. Всего у нас два асфальтобетонных завода, в час они производят 50 тонн», — рассказал журналистам замдиректора АБЗ «Удача» Радик Каракозян.

Напомним, ямы стали появляться из-за оттепели на дорогах Ижевска ещё в январе. Вновь запущенный завод призван устранять необходимую для ижевских дорог потребность в ежедневном ремонте выбоин общей площадью в 100-120 квадратных метров.

Как рассказал главный инженер МУП «ДРЭУ» Борис Соловцов, выбоина считается аварийной, если её глубина не менее 5 см, а ширина превышает 20 см. В эти «прорехи» помещают свежеприготовленный литой асфальт. Отметим, что это не «ямочный ремонт», а «устранение аварийных дефектов».

Борис Соловцов отметил, что ремонтные работы проходят всю зиму, если температура воздуха не ниже -10 градусов Цельсия. Инженер также рассказал, что в отличие от обычного асфальта, литой — более тягучий, так как на 70% состоит из битума. Прямо с завода асфальт в резервуаре доставляется к месту дорожных работ, температура его постоянно поддерживается на уровне 160 градусов. «Пломба» из такого асфальта является временной, но застывает она быстро.