8 марта в Удмуртии ожидается метель и ухудшение видимости на дорогах

12:50, 07 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
8 марта в Удмуртии ожидается метель и ухудшение видимости на дорогах
12:50, 07 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#непогода
#погода в Удмуртии
#дороги Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
Прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. 8 марта на территории Удмуртии ожидается метель и ухудшение видимости на дорогах. Предостережение опубликовала в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

По данным удмуртского Гидрометцентра, 8 марта ночью местами по региону ожидаются ухудшение видимости при осадках 500 м и менее. Метель. Ночью с сохранением в первой половине дня местами усилится северо-западный ветер. Его порывы достигнут 15-17 м/с. 

Водителям требуется особо тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности желательно отказаться от дальних поездок. Пешеходам следует надевать одежду со светоотражающими элементами.

 

 

#непогода\n#погода в Удмуртии\n#дороги Удмуртии