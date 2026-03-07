Ижевск. Удмуртия. 8 марта на территории Удмуртии ожидается метель и ухудшение видимости на дорогах. Предостережение опубликовала в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

По данным удмуртского Гидрометцентра, 8 марта ночью местами по региону ожидаются ухудшение видимости при осадках 500 м и менее. Метель. Ночью с сохранением в первой половине дня местами усилится северо-западный ветер. Его порывы достигнут 15-17 м/с.

Водителям требуется особо тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности желательно отказаться от дальних поездок. Пешеходам следует надевать одежду со светоотражающими элементами.