Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии на трассе Завьялово — Гольяны установили четвёртый в республике пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Система контроля круглосуточно измеряет нагрузку на дорогу. Датчик запрограммирован на ограничения по весу шесть тонн на ось. Отмечается, что штраф за перегруз может достигать 600 тыс. рублей.

«За 9 месяцев этого года сумма поступлений только от двух действующих пунктов в дорожный фонд республики составила 232 млн рублей. К концу 2025 года в Удмуртии будут функционировать 4 такие системы. А уже к 2030 году число пунктов мы доведем до 12. В частности, планируем их установить на автодороге Игра-Глазов, Воткинск-Кельчино-граница Пермского края», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира.

Пункт весогабаритного контроля включает в себя: дорожные весы, датчики для определения габаритов автомобиля; индуктивные сенсоры, которые детектируют факт проезда автомобиля через пункт контроля; камеры фото и видеофиксации; обзорные камеры видеонаблюдения; коммуникационное оборудование.

Отмечается, что вес автомобилей измеряется на ходу при скорости от 1 до 140 км в час. Сейчас пункты работают на региональных дорогах: Ижевск — Сарапул, Ижевск — Воткинск, Ижевск — Ува и Завьялово — Гольяны