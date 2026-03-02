Закрыть
В удмуртской Якшур-Бодье лесовозы пообещали не ездить по грунтовкам в распутицу

10:10, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В удмуртской Якшур-Бодье лесовозы пообещали не ездить по грунтовкам в распутицу
Источник фото: ИИ
Лесозаготовители дали слово главе района.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Лесозаготовители Якшур-Бодьинского района Удмуртии пообещали не ездить по грунтовым дорогам в период распутицы. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Андрей Леконцев.

«Недавно я встречался с лесозаготовителями. Договорились, что на период весенней распутицы они перестанут возить лес по грунтовым дорогам. Либо они незамедлительно будут восстанавливать дорогу своими силами», — сказал глава района.

Он призвал жителей района сообщать, если они заметят передвижение лесовозов по грунтовым дорогам района.

«Его фото будет лучшим подтверждением нарушения договорённости», — подытожил Андрей Леконцев.

