Новый асфальтовый завод в Ижевске, предотвращение терактов в Крыму и жуткая археологическая находка в Бельгии: что произошло минувшей ночью

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Удмуртия. Доброе утро, друзья! Наступила среда, 19 февраля. Начинаем день с ароматного кофе и обзора интересных новостей.

Новый завод

В Ижевске планируют открыть новый асфальтобетонный завод. Об этом главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства города Фирдаус Харисов в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (12+).

«На этой неделе мы рассмотрим вопрос о запуске завода, чтобы асфальт готовили в больших объемах. Тогда подрядчики смогут увеличить объем работ по устранению аварийных дефектов на дорогах, площадью порядка от 100 до 120 квадратных метров», - сказал Харисов

По его словам, сейчас асфальтобетонную смесь делают от 7 до 12 часов в небольших бункерах объёмом около 1,5 куб. м. В день подрядчики могут залить от 10 до 12 квадратных метров дефектов.

Предотвращённые теракты

В ФСБ России сообщили о задержании двух подростков в Керчи, которые подозреваются в подготовке терактов в Крыму. Об этом пишет РБК.

Задержанным по 16 и 17 лет. Теракты готовились в двух школах Крыма. У них обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Бомбы хранились дома.

По данным ФСБ, оба подростка состояли в неонацистском интернет-сообществе. Участником этой группы ранее был Владислав Росляков, причастный к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Жуткая находка

В Бельгийском городе Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены, выложенные из человеческих костей. Об этом сообщает Рен-ТВ со ссылкой на издание The Brussels Times.

Они состоят в основном из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполнено черепами. Учёные датируют останки второй половиной XV века, однако возведение жутких стен относят к XVII-XVIII векам.

Специалисты предположили, что стены выстроили при расчистке церковного кладбища в тот момент, когда освобождались места для новых захоронений. Поясняется, что раньше при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбросить. В связи с этим для них делали оссуарии – специальные места для хранения останков.