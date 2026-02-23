Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии введено временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в республике в 2026 году в периоды возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её участков. Соответствующий приказ выпустил Миндортрнас УР.

Данные ограничения предусматривают:

- с 1 апреля по 30 апреля 2026 года введение временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики;

- с 20 мая по 31 августа 2026 года (летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов введение временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики с асфальтобетонным покрытием;

- движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в летний период при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов Цельсия с 09:00 до 22:00.

Временное ограничение движения в весенний и осенний периоды не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку сельскохозяйственной техники;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза выдаются только в электронном виде ФКУ «Росдормониторинг» при условии возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, дорожному покрытию при перевозке таких грузов, а также уплаты государственной пошлины, взимаемой за выдачу разрешения.