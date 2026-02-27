Закрыть
Временные остановки у деревни Кабаниха под Ижевском сделают на время ремонта дороги до аэропорта

14:35, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#дороги Удмуртии\n#Ижевский аэропорт
Источник фото: ИИ
На местности создадут остановочные карманы, оборудуют переход с разметкой.

Ижевск. Удмуртия.  С перекрытием движения по основной дороге «Ижевск – Аэропорт» перекроют остановки у деревни Кабаниха. Как рассказал в соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Таранов, это не станет проблемой для местных жителей.

«В ближайшее время начнут действовать временные остановки общественного транспорта в районе деревни Кабаниха. Выполняем подготовительные работы для строительства остановочных карманов и установки павильонов с дорожными знаками и разметкой. Также здесь сделаем нерегулируемый пешеходный период», — рассказал министр.

