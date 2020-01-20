Из-за оттепели на дорогах Ижевска стали появляться ямы

Дефекты заполняют литым асфальтом.

Ижевск. Удмуртия. Из-за тёплой погоды на дорогах Ижевска стали появляться ямы. Об этом сообщает пресс-служба города.



Аварийные дефекты дорожники начали устранять с пятницы, 17 января. Ямы заливают литым асфальтом. Мера это временная и гарантия на такой вид работ не распространяется.



В ночь на воскресенье дефекты устранили на Славянском шоссе, проезде Копровом, шлюзовых заездах на улице 40 лет Победы. К понедельнику меньше ям стало на улицах Советской, Кирова и Совхозной.