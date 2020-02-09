Связано это с проведением пятого зимнего велопарада.

Ижевск. Удмуртия. Движение по некоторым улицам Ижевска ограничат 15 февраля. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, связано это с проездом колонны участников пятого зимнего велопарада.

В 13:30 участники двинутся по переулку Северному, потом по улице Пушкинской, улицам Кирова, Песочной и Береговой до спортивного клуба «Купол». Финиш велоколонны – у монумента «Карающий меч» в парке имени Кирова.

Указанные улицы будут недоступны для транспорта на время проезда колонны.