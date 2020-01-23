На федеральной трассе в Удмуртии установили семь светофоров

В 2020 году на четырёх участках республиканских трасс появится освещение.

Ижевск. Удмуртия. Семь новых светофоров установили на федеральной трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Светофор появился у посёлка Игра на пересечении федеральной трассы и улицы Красная. Пешеходный переход стал регулируемым. Ещё два светофора начали работу в Малопургинском районе у деревень Миндерево и Абдульменево.

Светофоры появились и в Ижевске: на перекрёстке улиц Азина и Гагарина, перекрёстке Обхода города у деревни Курегово. Также на пересечении улиц Азина и Пойма в режим действующего регулировщика добавили пешеходную секцию.

На пешеходном переходе в районе автовокзала села Якшур-Бодья установили светофор вызывного типа. Все сигнальные объекты оснастили светодиодами, видными на расстоянии одного километра.

Напомним, что в Удмуртии появилось пять автономных светофоров, работающих на солнечных батареях.