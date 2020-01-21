Пять светофоров на солнечных батареях установили на трассах в Удмуртии

Об этом рассказал министр транспорта республики Алексей Горбачев.

Ижевск. Удмуртия. Пяти светофоров, работающих на солнечных батареях, установили на пешеходных переходах на трассах Удмуртии. Об этом на своей странице Facebook рассказал руководитель Миндортранса республики Алексей Горбачев.

«На особо оживлённых пешеходных переходах трассы Воткинск-Сарапул у сел Нечкино, Дулесово и других появились четыре светофора, работающих в режиме мигания жёлтым светом. Пятый светофор появился на 60-м километре дороги Ижевск-Сарапул», — написал министр.

Отметим, что светофор Т-7 способен повысить безопасность пешеходных нерегулируемых переходов. Своим миганием он предупреждает водителя о необходимости скинуть скорость. Главное преимущество таких светофоров — автономность, он полностью работает самостоятельно без участия человека; отсутствуют затраты на техобслуживание; светофор мигает как днём, так и ночью; возможно установить светофор в местах, отдалённых от электрических сетей.

«Подчеркиваю, что данные светофоры установлены с целью повышения бдительности водителей и обеспечения безопасности пешеходов. Необходимо понимать, что повысить безопасность дорог можно только при целостном подходе», — отметил Алексей Горбачев.