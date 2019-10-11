  • $ 64.74 ↓
  • € 71.3 ↓

В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили 100 кедров и 600 тюльпанов

17:05, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили 100 кедров и 600 тюльпанов
17:05, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
36
0
#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#сквер имени Калашникова
Фото: susanin.news
36
0

Количество деревьев символизирует 100-летний юбилей прославленного оружейника.

Ижевск. Удмуртия. В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили кедры и тюльпаны. Сотрудники и студенты ИжГТУ, носящего имя прославленного оружейника, в пятницу, 11 октября, заложили аллею около вуза.

Всего высадили 100 кедров и 600 голландских тюльпанов. Выбор дерева не случаен, сибирские кедры были любимы самим Михаилом Калашниковым. Они напоминали ему о родном Алтайском крае. Количество деревьев также символизирует грядущий столетний юбилей со дня рождения конструктора-оружейника.

Кроме кедров, в сквере высадили 600 тюльпанов. Эти цветы — подарок администрации Ижевска новому общественному пространству и всем жителям Октябрьского района. И здесь есть отдельная история. Луковицы тюльпанов подарили городу туристы из Нидерландов. В августе 2019 года делегация из этой европейской страны по время путешествия по России посетила столицу Удмуртии. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев познакомил туристов с историей Ижевска, а также рассказал о промышленно-экономическом, культурном, научно-образовательном и спортивном потенциале города. Тогда путешественники сообщили, что в подарок Ижевску везут 600 луковиц тюльпанов. Глава города заверил, что цветы будут высажены в новом сквере имени М.Т. Калашникова.

IMG_20191011_122046.jpg

Таким образом, цветы стали подарком города своим жителям, а деревья приобрели на средства ИжГТУ. Отметим, что 70% финансовых затрат на благоустройство территории кампуса вуза взял на себя университет.

«В год празднования 100-летнего юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова в Ижевске появился сквер имени легендарного конструктора-оружейника. Замечательно, что новое общественное пространство уже наполняется глубоким смыслом и добрыми традициями, объединяя город и вуз, а значит, живет и, несомненно, станет одним из центров притяжения в столице Удмуртии», — отметил Олег Бекмеметьев.

Подробнее — на сайте города Ижевска.

17:05, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
36
0
#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#сквер имени Калашникова

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

20:40, 04 октября, 2019
5175

Судимый мужчина задушил ижевскую школьницу и закопал ее тело

4198
15:15, 04 октября, 2019

Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

3732
09:04, 06 октября, 2019

Во время пешего похода в Можге на ребенка упало дерево

3099
17:38, 05 октября, 2019

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

2769
14:34, 08 октября, 2019

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

10:25, 04 октября, 2019
3254

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

1543
14:48, 08 октября, 2019

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

1373
12:54, 05 октября, 2019

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1074
13:20, 08 октября, 2019

Восемь вооруженных человек попытались захватить завод на Кубани

1042
13:49, 04 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1564

Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

1240
09:41, 04 октября, 2019

Двое жителей Германии погибли, отравившись колбасой

1170
12:31, 05 октября, 2019

Не хватило топлива: число погибших при посадке самолета во Львове достигло 5 человек

1057
11:40, 04 октября, 2019

Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии

849
12:30, 04 октября, 2019