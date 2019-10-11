В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили 100 кедров и 600 тюльпанов

Количество деревьев символизирует 100-летний юбилей прославленного оружейника.

Ижевск. Удмуртия. В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили кедры и тюльпаны. Сотрудники и студенты ИжГТУ, носящего имя прославленного оружейника, в пятницу, 11 октября, заложили аллею около вуза.

Всего высадили 100 кедров и 600 голландских тюльпанов. Выбор дерева не случаен, сибирские кедры были любимы самим Михаилом Калашниковым. Они напоминали ему о родном Алтайском крае. Количество деревьев также символизирует грядущий столетний юбилей со дня рождения конструктора-оружейника.

Кроме кедров, в сквере высадили 600 тюльпанов. Эти цветы — подарок администрации Ижевска новому общественному пространству и всем жителям Октябрьского района. И здесь есть отдельная история. Луковицы тюльпанов подарили городу туристы из Нидерландов. В августе 2019 года делегация из этой европейской страны по время путешествия по России посетила столицу Удмуртии. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев познакомил туристов с историей Ижевска, а также рассказал о промышленно-экономическом, культурном, научно-образовательном и спортивном потенциале города. Тогда путешественники сообщили, что в подарок Ижевску везут 600 луковиц тюльпанов. Глава города заверил, что цветы будут высажены в новом сквере имени М.Т. Калашникова.

Таким образом, цветы стали подарком города своим жителям, а деревья приобрели на средства ИжГТУ. Отметим, что 70% финансовых затрат на благоустройство территории кампуса вуза взял на себя университет.

«В год празднования 100-летнего юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова в Ижевске появился сквер имени легендарного конструктора-оружейника. Замечательно, что новое общественное пространство уже наполняется глубоким смыслом и добрыми традициями, объединяя город и вуз, а значит, живет и, несомненно, станет одним из центров притяжения в столице Удмуртии», — отметил Олег Бекмеметьев.

Подробнее — на сайте города Ижевска.