Дополнительные секции на светофоре на улице Удмуртской в Ижевске появятся к четвергу

Они будут регулировать правый поворот на перекрестке с улицей 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные секции на светофоре на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске появятся к четвергу, 7 февраля. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Дополнительные секции будут регулировать правый поворот на перекрестке.

«Работы по оптимизации режима работы светофорного объекта на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская продолжаются, в настоящее время увеличено время горения разрешающего сигнала светофора как для транспорта, двигающегося по улице Удмуртской, так и для двигающегося по улице 10 лет Октября», - говорится в сообщении дорожной полиции.

Напомним, с 1 февраля изменилась схема работы этого светофора. Настройка режимов продолжается в период вечернего и утреннего «часа пик».

В Госавтоинспекции автомобилистам порекомендовали внимательно относится к сигналам светофора, соблюдать требования дорожных знаков, регламентирующих движение по полосам, не опасаться занимать левый ряд по улице Удмуртской, потому что движение по нему осуществляется налево и прямо без встречного транспорта.