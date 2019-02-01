Светофор на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в Ижевске заработает по новой схеме

Объект начнет работать в тестовом режиме 1 февраля с 15:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в тестовом режиме будет введена нова схема работы светофора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На свой «зеленый» можно будет двигаться во всех направлениях, в это время не будет встречного движения. Как говорится в сообщении, это позволит разделить транспортный поток на Удмуртской.

Новая схема начнет работать 1 февраля с 15:00. Водителей просят быть внимательнее на этом участке и заранее планировать время выезда из-за возможных затруднений движения.