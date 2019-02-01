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Светофор на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в Ижевске заработает по новой схеме

08:30, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
366
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#автомобиль\n#светофор
Фото: arzik2
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Объект начнет работать в тестовом режиме 1 февраля с 15:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в тестовом режиме будет введена нова схема работы светофора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На свой «зеленый» можно будет двигаться во всех направлениях, в это время не будет встречного движения. Как говорится в сообщении, это позволит разделить транспортный поток на Удмуртской.

Новая схема начнет работать 1 февраля с 15:00. Водителей просят быть внимательнее на этом участке и заранее планировать время выезда из-за возможных затруднений движения.

08:30, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
366
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#автомобиль\n#светофор

 

 

 


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