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Светофор по новой схеме в Ижевске: водителям рекомендуют не опасаться занимать левый ряд по улице Удмуртской

11:05, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:05, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
339
0
#дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Госавтоинспекция\n#светофор
Фото: arzik2
339
0

Работы по настройке объекта продолжатся до 5 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Светофор на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске начал работать по новой схеме и стал причиной крупных пробок. С 1 февраля на свой разрешающий сигнал можно ехать во всех направлениях.

В Госавтоинспекции автомобилистам рекомендуют внимательно относится к сигналам светофора, соблюдать требования дорожных знаков, регламентирующих движение по полосам, не опасаться занимать левый ряд по улице Удмуртской, потому что движение по нему осуществляется налево и прямо без встречного транспорта.

В ГИБДД также отмечают, что новая схема работы позволит повысить пропускную способность перекрестка и безопасность дорожного движения. По итогам 2018 года здесь зафиксировано 12 ДТП, связанные с тем, что водители при повороте налево не предоставляли преимущество транспортным средствам, движущимся через перекресток прямо со встречного направления. В результате таких аварий пострадали 14 человек.

Сейчас в круглосуточно идет настройка режима работы светофора. В итоге будут установлены дополнительные секции, регулирующие правые повороты, а режим работы светофора позволит осуществлять движение во всех направлениях. Работы продолжатся вплоть до 5 февраля.    

11:05, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
339
0
#дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Госавтоинспекция\n#светофор

 

 

 


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