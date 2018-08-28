play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

Руководитель ДРЭУ Ижевска Алексей Красноперов покинул свой пост

08:20, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:20, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
2373
0
#благоустройство\n#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
2373
0

По его словам, город задолжал МУПу сотни миллионов рублей.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска Алексей Красноперов рассказал об огромных долгах перед предприятием. В связи с этим руководитель МУПа решил не продлевать трудовой контракт, который заканчивается 28 августа.

«Главная причина <...> неисполнение обязательств по финансированию выполненных работ и постоянные обещания рассчитаться с долгом. Но, как известно, обещаниями сыт не будешь. В таких условиях успешное дело не наладишь. Тем не менее, я благодарен руководству города за оказанное доверие. Я глубоко признателен коллективу за поддержку инициатив и обновлённой команде предприятия за слаженную работу», - написал руководитель ДРЭУ.

В своем обращении Красноперов также уточнил, что общая сумма задолженности заказчика на сегодняшний день составляет сотни миллионов рублей.

«Даже очень исключительная мера по приостановке работ, которую мы предприняли в июне нынешнего года, кардинально ситуацию не изменила», - говорится в сообщении.

По словам Алексея Красноперова, при такой ситуации вполне реальна угроза банкротства предприятия.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, предприятие, по словам Красноперова, впервые за многие годы смогло получить валовую прибыль по итогам работы в первом квартале и закрепить этот успех по итогам первого полугодия 2018 года.

08:20, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
2373
0
#благоустройство\n#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11891

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

6721
13:40, 27 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5620
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5137
17:32, 22 августа, 2018

Жуткие подземелья Удмуртии: информагентство «Сусанин» рвет туристические шаблоны

4651
17:15, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2908

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2392
17:45, 21 августа, 2018

Итоги парламентско-общественных слушай по пенсионной реформе

2330
18:28, 21 августа, 2018

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

2027
10:50, 22 августа, 2018

Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

2009
12:56, 22 августа, 2018

Иран показал истребитель собственного производства

14:10, 21 августа, 2018
4139

Турция может отменить систему «все включено»

2783
09:32, 21 августа, 2018

Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций

1924
10:30, 21 августа, 2018

Лидера движения против Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги

1815
14:55, 22 августа, 2018

Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

1764
15:35, 22 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

27 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018