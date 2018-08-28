Руководитель ДРЭУ Ижевска Алексей Красноперов покинул свой пост

По его словам, город задолжал МУПу сотни миллионов рублей.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска Алексей Красноперов рассказал об огромных долгах перед предприятием. В связи с этим руководитель МУПа решил не продлевать трудовой контракт, который заканчивается 28 августа.

«Главная причина <...> неисполнение обязательств по финансированию выполненных работ и постоянные обещания рассчитаться с долгом. Но, как известно, обещаниями сыт не будешь. В таких условиях успешное дело не наладишь. Тем не менее, я благодарен руководству города за оказанное доверие. Я глубоко признателен коллективу за поддержку инициатив и обновлённой команде предприятия за слаженную работу», - написал руководитель ДРЭУ.

В своем обращении Красноперов также уточнил, что общая сумма задолженности заказчика на сегодняшний день составляет сотни миллионов рублей.

«Даже очень исключительная мера по приостановке работ, которую мы предприняли в июне нынешнего года, кардинально ситуацию не изменила», - говорится в сообщении.

По словам Алексея Красноперова, при такой ситуации вполне реальна угроза банкротства предприятия.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, предприятие, по словам Красноперова, впервые за многие годы смогло получить валовую прибыль по итогам работы в первом квартале и закрепить этот успех по итогам первого полугодия 2018 года.